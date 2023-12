La Collina degli Elfi, a Natale lotteria e regali solidali

Sono molte le iniziative che in occasione delle feste natalizie mirano a regalare sorrisi ai bambini che affrontano la sfida della malattia oncologica pediatrica presso l'associazione di volontariato con sede a Govone, in provincia di Cuneo ascolta articolo

A La Collina degli Elfi, associazione di volontariato con sede a Govone (Cuneo), sono molte le iniziative che in occasione del Natale mirano a regalare sorrisi ai bambini che affrontano la sfida della malattia oncologica pediatrica. Le feste offrono infatti diverse opportunità per accompagnare i piccoli nel loro percorso di ritorno alla normalità, insieme alle loro famiglie, ospitati gratuitamente presso l'ex convento di Craviano.

Il magico Paese di Natale La Collina degli Elfi, confermando la propria presenza consolidata al Magico Paese di Natale di Govone (I MIGLIORI MERCATINI DI NATALE IN PIEMONTE), delizia i visitatori con le fragranze natalizie di mele e spezie. Nei fine settimana fino al 17 dicembre, un gruppo di vivaci "elfi" accoglie i visitatori nella casetta dedicata, offrendo frittelle di mele, vin brulè e succo di mele per una piacevole pausa. Inoltre, nella piazza sottostante, presso "La Bottega degli Elfi" è possibile trovare opere artigianali realizzate dalle volontarie dell'associazione, insieme ai gadget provenienti dal progetto "Scaldacuore". A testimoniare una recente e intensa collaborazione con l'RSA di San Damiano d'Asti, ecco anche le confezioni natalizie ideate proprio dagli ospiti della struttura. Per tutti coloro che desiderano fare un gesto solidale senza dimenticare l'ecosostenibilità e l'utilità del recupero, ci sono poi gli oggetti proposti da Zest in the Attic, caratterizzati dal recupero creativo di cravatte riciclate. Lo shop de La Collina degli Elfi, con la sua selezione di gadget e oggettistica parteciperà a "Una Montagna di Magia" a Montà d'Alba, il 17 dicembre.

Regali e biglietti solidali Per coloro che desiderano conferire un significato più profondo ai propri doni natalizi, le proposte dell'associazione rappresentano una scelta ideale, in quanto il vero valore del regalo risiede nella capacità dell'oggetto di contribuire concretamente aiutando le famiglie colpite dal cancro infantile. Oltre ai tradizionali portachiavi, quaderni, specchietti, tazze e altri oggetti d'uso quotidiano, quest'anno si inseriscono nel catalogo una serie di oggetti preziosi creati grazie al lavoro degli artigiani, che sono collaboratori, amici e volontari dell'associazione. Grazie alla loro capacità artistica, si introducono nell'offerta pochette e portamonete realizzati da Idee Kreative di Cristina Almeida, le candele profumate Feri candles di Federica Papalia, gli anelli Alternative Buttons di Marika Mancin, le collane con pendente a cuore di Cappellaie Matte, e diversi oggetti utili per la quotidianità come il "gettone" per i carrelli della spesa, tutti prodotti tramite stampante 3D - 3Dprintimpossible di Luigi Bosio. Tutti i gadget, visionabili e disponibili sul sito, sono stati appositamente creati per sostenere l'associazione di frazione Craviano. Ad esempio, le candele Feri candles presentano fragranze appositamente sviluppate per l'occasione, diventando così edizioni limitate. Anche i biglietti di auguri rappresentano autentiche opere d'arte, realizzate in collaborazione con gli studenti del Liceo Artistico "Pinot Gallizio" di Alba. Sono disponibili sia in formato cartaceo che digitale e possono essere personalizzati con il logo dell'azienda acquirente, rendendoli adatti anche per essere inviati ai propri clienti.

La lotteria solidale Anche in questa occasione, in linea con una consolidata tradizione, si è organizzata la lotteria solidale, che si distingue per la ricchezza e l'attrattiva della sua offerta, comprendente un totale di 190 premi di prestigio e valore indiscusso. Da soggiorni di lusso a cene stellate, da elettrodomestici a vini pregiati, ognuno potrà provare a ottenere il regalo più desiderato tentando la fortuna, consapevole che, in ogni caso, il regalo più grande sarà stato quello di sostenere l'associazione, regalando speranza a un bambino. I biglietti, con un'offerta minima di 2 euro, saranno disponibili presso il Mercatò Big di Alba, in frazione Mussotto, presso lo stand appositamente allestito dai volontari. Gli acquirenti potranno trovarli nei giorni di sabato e domenica dalle ore 10.00 alle 20.00 e dal lunedì al venerdì dalle 16.00 alle 20.00. Sarà possibile acquistarli anche online, tramite la piattaforma Rete del Dono. L'estrazione dei premi è programmata per il 27 gennaio 2024. L'elenco completo dei premi in palio è consultabile sul sito ufficiale de La Collina degli Elfi. In aggiunta, nelle settimane antecedenti il Natale, due iniziative benefiche, messe in atto dai sostenitori, contribuiranno al supporto delle attività. La Locanda Roma di Castagnole Lanze (AT) ospiterà il 17 dicembre "Un Natale di Solidarietà", un pranzo benefico promosso dall'associazione Brüt Sporc e Gram. Il 22 dicembre i Cani Sciolti, organizzazione di eventi a sfondo benefico, proporranno inoltre "Un Natale da Cani" presso l'agriturismo Ca' Nadin, in frazione Gorzano, a San Damiano d'Asti.

"Ogni sorriso che riusciamo a regalare è un passo avanti verso la normalità" "In questo periodo così speciale - ha spiegato la presidente de La Collina degli Elfi, Manuela Olmo -, il Natale ci offre l'opportunità di stringere ancora di più i legami familiari e di condividere la gioia che emana da ogni gesto di solidarietà. La Collina degli Elfi si impegna ogni giorno nel supportare le famiglie colpite dalla malattia oncologica pediatrica e il periodo natalizio è un momento in cui questa missione si amplifica - ha aggiunto Olmo -. Il nostro impegno non si ferma alle parole, ma si traduce in iniziative concrete. Questo Natale, insieme ai nostri preziosi volontari e sostenitori, ci dedichiamo con rinnovato impegno a offrire momenti di gioia e speranza". Per la presidente "ogni sorriso che riusciamo a regalare è un passo avanti verso la normalità. Con gratitudine per il sostegno ricevuto e con la determinazione di continuare questa missione, auguriamo a tutti un Natale sereno e colmo di solidarietà".