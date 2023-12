Taylor Swift è la persona dell'anno 2023 del "Time"

È la prima volta nella storia della copertina che la rivista come persona dell'anno sceglie un personaggio dell'entertainment anche se la stessa Swift era apparsa nel 2017 tra le "Silence Breakers" assieme ad altre donne che avevano avuto il coraggio di rompere il muro dell'omertà nello scandalo Me Too. La popstar 33enne ha battuto anche Re Carlo

È la popstar Taylor Swift la persona dell'anno secondo la rivista Time. La cantante americana, che ha battuto tra gli altri anche Vladimir Putin, domina le classifiche e il suo tour fa il tutto esaurito ovunque generando un volume d'affari senza precedenti. Lo ha annunciato il magazine americano su X citando il commento della 33enne secondo cui "questo è il momento più felice e di maggior orgoglio che abbia mai vissuto". È la prima volta nella storia della copertina che la rivista come persona dell'anno sceglie un personaggio dell'entertainment anche se la stessa Swift era apparsa nel 2017 tra le "Silence Breakers" assieme ad altre donne che avevano avuto il coraggio di rompere il muro dell'omertà nello scandalo legato alle molestie sessuali nato con con il movimento Me Too.

Time: "Abbiamo scelto la gioia"

"Scegliere la persona dell'anno, qualcuno che rappresenti gli otto miliardi di persone del pianeta, non è compito facile, soprattutto in questo momento. Abbiamo scelto la gioia, qualcuno che nel 2023 ha portato la luce nel mondo", ha detto il direttore di Time Sam Jacobs. Time ha accompagnato la scelta della Persona dell'anno con tre copertine che ritraggono la popstar - una con il gatto Benjamin Button accovacciato sulle spalle - e con un'intervista, la prima in anni della 33enne cantante finora riservatissima nei rapporti con i media.

Ha battuto anche Re Carlo



Taylor, nella scelta di Time, ha battuto altri otto finalisti: personaggi della scena internazionale come i presidenti russo Vladimir Putin e cinese Xi Jinping, re Carlo Terzo, il capo della Fed Jerome Powell, il Ceo di OpenAI Sam Altman e i magistrati che stanno mettendo sotto processo Donald Trump. In corsa anche altri due rivali del mondo dello spettacolo: gli attori e gli sceneggiatori di Hollywood in lotta per il rinnovo del contratto di lavoro ma anche la bambola Barbie, portata sul grande schermo dalla regista Greta Gerwig nel film con Margot Robbie e Ryan Gosling.