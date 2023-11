Auto dell'anno 2024, ecco le 7 finaliste. FOTO

Una giuria composta da 59 giornalisti del settore provenienti da 22 paesi europei sceglierà la car of the year 2024. Il veicolo vincitore sarà annunciato il prossimo 26 febbraio, alla vigilia del salone dell’automobile di Ginevra. Da Bmw a Volvo, passando anche per il mercato cinese, scopriamo quali sono le magnifiche 7