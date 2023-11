2/4

CURASEPT Per i bambini che non amano lavarsi i denti, ecco il Calendario dell’Avvento che li accompagnerà alla scoperta di un prodotto per l'igiene orale al giorno. Collutori, dentifrici, spazzolini, scovolini e fili interdentali, prodotti per i più piccoli e per proteggere il proprio sorriso. Ci sono anche prodotti per i più piccoli con la linea Protection Booster Junior e per i piccolissimi con la linea Primi Denti.