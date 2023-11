Calcio, i consigli di Marco Parolo nel nuovo libro "Quando giochi"

Scritto con il giornalista sportivo, conduttore televisivo e autore di libri per ragazzi Marco Cattaneo, si tratta di un testo ricco di consigli per affrontare decisioni e difficoltà, sul campo da gioco e nella vita ascolta articolo

"Quando giochi", libro firmato dall'ex calciatore di Parma e Lazio, nonché dalla Nazionale italiana, Marco Parolo, e dal giornalista sportivo, conduttore televisivo e autore di libri per ragazzi, Marco Cattaneo, è un testo ricco di consigli per affrontare decisioni e difficoltà, sul campo da gioco e nella vita. Edito da Rizzoli, è in libreria del 14 novembre.

Insegnare calcio Prima di approdare in Serie A e vestire la maglia azzurra, Parolo si è misurato in tutte le categorie. Nel corso della sua lunga carriera ha vinto, ma ha anche perso, ha gioito e ha anche sofferto. Soprattutto, non gli è mai mancata la passione e la voglia di imparare e ha cercato di migliorarsi giorno dopo giorno, in ogni allenamento. Ecco perché si diverte così tanto a insegnare calcio alle bambine e ai bambini di tutte le età. Oggi Parolo dirige infatti con il padre una scuola calcio a Gallarate, oltre a essere diventato commentatore tecnico. leggi anche Euro 2024, Ucraina-Italia 0-0. Azzurri vanno in Germania

Il segreto Il libro è stato pensato per chi sogna di diventare un giocatore affermato e di gonfiare la rete con un preciso e potente tiro all’incrocio o magari stoppare l’attaccante avversario con un bel tackle in scivolata, ma anche per chi è ancora in una fase in cui vuole semplicemente godersi il gioco, senza troppe pressioni sulle spalle. In ogni caso, sia se la "benzina" è fatta di fame e ambizione oppure solo del desiderio di rincorrere un pallone con gli amici giù al campetto, il segreto è sempre uno solo: il divertimento. leggi anche Cremona, ritrovata la maglia di Vialli rubata in una trattoria