Cremona, ritrovata la maglia di Vialli rubata in una trattoria

Il ritrovamento

La maglia con il numero 9, indossata per tre anni dal campione scomparso il 6 gennaio 2023, era stata lasciata stesa a terra, in modo da essere ben in vista. A notarla è stato Riccardo Miadoro, allenatore, ex calciatore e grande tifoso della Cremonese e della Juventus. Miadoro ha subito contattato i carabinieri e poi ha riconsegnato di persona la maglietta al proprietario che si è detto "davvero felice perchè per me, e in fondo per tutti i cremonesi, quella maglia aveva un valore affettivo e simbolico enorme". Il titolare del locale di Livrasco ha rimesso la maglietta dove era collocata in precedenza, insieme a tante altre maglie di calcio. I carabinieri di Castelverde, che nei giorni scorsi avevano acquisito la denuncia di furto, si sono recati sul posto per accertare il ritrovamento e acquisire dal titolare del locale ogni notizia utile in modo da proseguire le indagini sul furto e poter arrivare a individuarne l'autore.