Beauty, Skin First apre dei temporary store a Roma, Milano e Bari

Dal 4 fino al 27 novembre Skin First, brand beauty specializzato in prodotti per la cura del viso, apre le porte dei suoi temporary store a Milano, Bari e Roma

Aperti il 4 novembre, rimarranno fino al 27 di questo mese, i tre temporary store ideati da Skin First, brand beauty specializzato in prodotti per la cura del viso, dislocati tra Milano in via Corso Garibaldi, Roma in via Belsiana 92 e Bari in via de Giosa 26.



Un modo per avvicinarsi alla community L'apertura dei Temporary Store rappresenta un modo per Skin First di avvicinarsi quanto più possibile alla sua community, il cuore pulsante dell'azienda. L'azienda italiana offre ai clienti un'esperienza unica di consulenza scientifica personalizzata mettendo a disposizione un team di professionisti altamente qualificati tra medici, farmacisti e chimici, disponibili per assistere i clienti nella selezione dei prodotti e per creare veri e propri protocolli di skincare tarati sulle necessità ed esigenze cutanee di ciascuno.

La founder di Skin First: "Un sogno che diventa realtà" Così la founder di Skin First Maria Pia Priore: "Dopo mesi di lavoro intenso, finalmente i 3 nuovi store targati Skin First sono diventati realtà, in 3 città così importanti come Milano, Roma e Bari. Per un'azienda così giovane, vedere realizzato questo importante traguardo è come un sogno che si avvera. Non smetteremo mai di ringraziare la nostra community per il calore e l'entusiasmo che ci dimostra quotidianamente, senza la presenza e la fiducia di ciascuno dei nostri Skin First Lovers raggiungere questo obiettivo non sarebbe stato possibile, sono stati il motore che ha reso un sogno realtà. Il valore aggiunto che offriamo ai nostri clienti è il servizio di consulenza gratuita di un team di professionisti al fine di delineare un protocollo di skincare personalizzato in base alle esigenze cutanee di ognuno. Insomma un'occasione unica da non perdere".