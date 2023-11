Le offerte

Mediaworld propone un mese di offerte, con in più un finanziamento a tasso 0 a partire da 399 euro in 20 rate per tutti i prodotti del volantino Black Friday, sia in negozio che online.

Anche Unieuro ha pensato a una serie di offerte imperdibili, studiate per accontentare tutti, ma per il momento non ci sono dettagli sugli sconti. Scade domani 8 novembre invece la campagna "Novembre ti sorprende", con sconti su prodotti selezionati.

Anche da Euronics gli sconti vengono anticipati, con una anteprima Black Friday fino al 15 novembre.

Amazon propone una "Settimana del Black Friday", con sconti dal 17 al 27 novembre. In più, offerte anticipate per l'acquisto di due prodotti al prezzo di uno.

Il gruppo Comet, in attesa del Black Friday, propone i Comet Days - Anteprima Black, con promozioni attive fino al 15 novembre in negozio e online.

Booking propone le Offerte di fine anno, con sconti a partire dal 15%, su soggiorni fino al 3 gennaio 2024 prenotati entro il 3 gennaio 2024.

Su eBay sconti fino al 70% con i Cyber eDays.