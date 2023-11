Black Friday 2023 su Amazon, quando inizia: il calendario delle date

Si tratta del giorno in cui in tutto il mondo si mette in coda fisicamente o virtualmente per accaparrarsi le migliori offerte sul mercato. Ecco quando inizieranno gli sconti sul sito di ecommerce più usato in Italia

Il Black Friday si avvicina. Il "venerdì nero" è una ricorrenza non scritta dedicata agli amanti dello shopping di tutto il mondo. Online oppure offline, il Black Friday è un giorno in cui in tutto il mondo si mette in coda fisicamente o virtualmente per accaparrarsi le migliori offerte sul mercato. Negli ultimi anni questa usanza statunitense ha contagiato anche l'Europa, Italia compresa. Ufficialmente la data scelta per il 2023 è il 24 novembre, ma non essendoci nessun regolamento rispetto ai saldi, ogni negozio ha deciso il giorno in cui iniziare le promozioni. Molte catene, infatti, hanno dato l'avvio agli sconti per il Black Friday già a inizio mese. Ma su Amazon, sito di ecommerce più usato in Italia, quando iniziano le offerte?