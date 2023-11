Mostre d'arte e musei gratis a Venezia da non perdere a novembre 2023

Fino al 13 febbraio 2024 è visitabile la mostra "Chagall. Il colore dei sogni", proposta dalla Fondazione Musei Civici di Venezia ed a cura di Elisabetta Barisoni. La mostra intende indagare il portato rivoluzionario dell’arte di Chagall come pittura del sogno e come trionfo della fantasia creatrice.

Laura de Santillana. Oltre la materia

Alle Gallerie dell'Accademia fino al 26 Novembre verranno ospitate le opere dell’artista Laura de Santillana, esponente di spicco della tradizione muranese e dell’arte della lavorazione del vetro nel mondo. La mostra Laura de Santillana. Oltre la Materia, è a cura di Rainald Franz e Michele Tavola.

Paolo Pellegrin

Oltre 300 scatti, incluso un reportage per la prima volta in mostra sull'Ucraina e altre immagini inedite, animano l'esposizione di Paolo Pellegrin dal titolo "L'orizzonte degli eventi", in programma a Le Stanze della Fotografia fino al 7 gennaio 2024. A cura di Denis Curti e Annalisa D'Angelo, e in collaborazione con Magnum Photos, il progetto riunisce foto realizzate da Pellegrin sul campo, dal 1995 al 2023.

Pino Settanni

Sempre a Le Stanze della Fotografia di Venezia, la mostra di Pino Settanni "I tarocchi", fino al 26 novembre: un percorso di 61 immagini, di cui i 22 Arcani maggiori, 16 figure degli Arcani minori, e una selezione inedita di foto di backstage, con lo stesso fotografo che si mette in scena sul set. Quella di Settanni è un'opera senza precedenti: è la prima volta che le figure dei tarocchi sono fotografate con sembianze umane.

Venice Mapping Time



Fino al 26 novembre al Museo di Palazzo Grimani è allestita la mostra "Ugo Carmeni. Venice Mapping Time", curata da Daniela Ferretti con Dario Dalla Lana. Proponendo uno sguardo inedito sulle "pietre di Venezia" e mettendo in evidenza il loro modo particolare di interagire con la luce, la mostra presenta 67 opere fotografiche, che partono da un lavoro di documentazione e mappatura delle superfici architettoniche della città avvenuto tra l'ottobre del 2020 e il marzo di quest'anno.

Gli esordi di Tiziano

Oggi Tiziano è riconosciuto come genio indiscusso dell'arte, ma la sua ascesa avvenne in un contesto dominato da pittori già celebri che il cadorino riuscì a superare grazie al suo talento. La mostra 'Tiziano 1508. Agli esordi di una luminosa carriera', alle Gallerie dell'Accademia di Venezia fino al 3 dicembre, racconterà la nascita dell'artista attraverso 17 opere autografe di Tiziano e una decina di confronti con dipinti, incisioni e disegni di autori a lui contemporanei come Giorgione, Sebastiano del Piombo, Albrecht Dürer e Francesco Vecellio.