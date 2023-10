Cosa fare ad Halloween a Roma, gli eventi da non perdere

Sono molti gli eventi nella Capitale: dal Bioparco a Magicland, passando per Cineccitù Wolrd o al Fantastico mondo del fantastico

Per la notte di Halloween a Roma non mancano le occasioni di festeggiare, nei locali e fuori. (HALLOWEEN IN LOMBARDIA E VENETO - HALLOWEEN A BOLOGNA - HALLOWEEN A NAPOLI - HALLOWEEN A TORINO - HALLOWEEN A MILANO)

Gli eventi

Halloween al Bioparco

Per festeggiare Halloween, il Bioparco di Roma propone due giornate evento sabato 28 e domenica 29 ottobre e, dal 28 al 31 ottobre, una promozione speciale per i bambini fino a 10 anni e mascherati che potranno entrare al prezzo speciale di 10 euro. Saranno divers le attività tematiche per tutta la famiglia. Dal gioco "La strega pasticciona" all’attività educativa "Tra dodo, moa e tilacino: il cimitero degli estinti".

Halloween a Magicland

MagicLand si prepara a trasformarsi in un regno di paura e divertimento. Dal 7 ottobre, il parco divertimenti di Valmontone ha iniziato a popolarsi di scheletri, vampiri, fantasmi, zombie e molto altro, offrendo una serie di spettacoli, musica, e parate che faranno sussultare e divertire i partecipanti di tutte le età. Le novità di Halloween 2023 includono l'introduzione di quattro nuovi e formidabili horror maze.