Halloween 2023, i 10 eventi da non perdere in Lombardia e Veneto

La festa di Halloween si avvicina, e per l'occasione non mancheranno feste, eventi e tour tra la Lombardia e il Veneto. Ville infestate, parchi a tema, visite nei cimiteri e ancora castelli abitati da presenze oscure: scopriamo quali sono gli eventi da non perdere nei giorni più paurosi dell'anno.

Alla ricerca di fantasmi



Se vi trovare dalle parti di Milano non potete perdervi il ghost tour per la città meneghina presentato da Neiade, che organizza un percoso tra le mura del Castello Sforzesco e il Parco Sempione, alla ricerca della Dama Velata, che potrete incontrare il 29 e 31 ottobre oltre che il 1° novembre. Si rimane nel capoluogo lombardo per un'affascinante visita guidata (gratuita) domenica 29 ottobre alle ore 13.30 presso il Cimitero Monumentale.

Tra case magiche e parchi a tema

A Mulazzano, provincia di Lodi, si respira un po' l'aria degli Stati Uniti, con la Magic House, in via delle Robinie, dove i padroni della casa Jenny e Alberto allestiscono un vero e proprio spettacolo tra luci e colori a tema Halloween a partire dal 27 ottobre. Ci spostiamo nella bergamasca, precisamente a Capriate San Gervasio, dove il 31 ottobre dalle 10 alle 21.30 pressso il parco a tema Leolandia si terrà una giornata dedicata ad adulti e bambini tra caccia al tesoro, spettacoli e fuochi pirotecnici.

Party mostruosi

Sarà una tre giorni di festa (28, 29 e 31 ottobre) ad Acquaworld, il parco acquatico di Concorezzo (Monza Brianza), tra mostruose creature e party in costume a tema, ovviamente, Halloweeen. Ma a proposito di feste, da non perdere quella della notte del 31 ottobre all'Alcatraz di Milano, con la Maledizione dei dannati, un party a tema pirati tra hip hop, techno e reggeaton. Ci spostiamo invece in Veneto per le proposte di Gardaland (Castelnuovo del Garda), che fino al 5 novembre offre un allestimento a tema zucche e mostri, con la notte del 31 ottobre in cui si terrà una festa dove ballare fino a tarda notte.

Tre giorni di magia

Ad Abano Terme (Padova) sabato 28, domenica 29 e martedì 31 ottobre si terrà l'Aba Daba Boom, un festival di magia per le vie e nei parchi della città dove si potrà assistere a spettacoli magici e di fuoco, laboratori, trucco horror per bambini, illusionismo e tanto altro ancora. Sempre tra 29,30 e 31 ottobre il comune di Este organizza tre giorni di pura magia e divertimento nella cornice del suo centro storico tra danze, spettacoli pirotecnici e horror show.

Castelli infestati

Dal 28 ottobre al 1 novembre il castello di Zumelle presenta il Psychiatric Castle, un percorso di due ore riservato ai più temerari, tra pazienti psichiatrici e direttori sopra le righe. Grande festa in maschera invece nel Castello di Bevilacqua in provincia di Verona, con possibilità di pernotto. Zucche mostruose, incantesimi ed atmosfere tenebrose per terminare la cena con un dj set che vi farà ballare sulla migliore musica del momento nella serata di martedì 31 ottobre.