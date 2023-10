Halloween, 7 libri per bambini dai 7 ai 12 anni

1/7

Il collezionista di denti. Rip & Morten di Rik Peters Piemme, 2023 Una serie spaventosamente divertente. Perfetta per chi divora i libri in un lampo e per chi ama leggere a piccoli passi. Accomodatevi e aprite la bocca! Il dottor Tremarella è un dentista bravissimo, il migliore... proprio un dentista da urlo. Riuscirete a non urlare quando metterete piede nel suo studio? Età di lettura: da 7 anni.