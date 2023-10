Cosa fare ad Halloween a Milano, gli eventi da non perdere

Halloween sta per arrivare nel famoso parco di attrazione che dista solo un’ora e mezza da Milano. Da questo ottobre Gardaland si veste di nero e arancio tra vampiri, zucche, fantasmi e divertenti mostri di ogni genere per farti divertire più che mai. Da non perdere i venerdì da paura organizzati qui dentro oppure il frizzante Halloween party la notte del 31.

Tour al Cimitero Monumentale



Tour al Cimitero Monumentale che è quasi un museo a cielo aperto da quanta bellezza è contenuta e quante anime. Se è vero che nella notte di Halloween loro ritornano sulla Terra, ecco allora il tour. Una visita che spiega le innumerevoli vicende racchiuse in questo luogo unico della città. C'è il Famedio, introdotto dai mosaici di Lodovico Pogliaghi, che accoglie la memoria dei grandi personaggi milanesi e non, tra cui spiccano il grande Alessandro Manzoni, Luca Beltrami, Carlo Cattaneo, Salvatore Quasimodo, Bruno Munari, Alda Merini e Enrico Forlanini.

Ghost Tour a Milano

Il Ghost Tour di Milano si veste a festa in un’edizione speciale Halloween. Un tour guidato alla scoperta dei fantasmi che infestano la città nella notte dei fantasmi e delle streghe, ma anche il racconto della vera storia di Halloween: origine di questa ricorrenza, tradizioni da tutto il mondo, leggende misteriose e particolari ritualità durante in periodo vittoriano.

Il campo di Federica

Il campo di Federica è una meravigliosa realtà agricola che si trova a Nerviano, in provincia di Milano. Ogni anno apre intorno a settembre-ottobre per accogliere i visitatori in questa sorta di paradiso delle zucche. Sono pronte per essere raccolte, decorate e portate e casa. E ci sono gli aperitivi all’aperto o cena sotto le stelle.