Lavoretti di Halloween per bambini, 5 idee facili e veloci

La festa di Halloween si avvicina ed è un'occasione per liberare la creatività e per trascorrere un po' del nostro tempo libero facendo piccoli lavori manuali, lontano da schermi e notifiche. Un'idea può essere quella di abbellire la casa insieme ai bambini creando delle decorazioni a tema "spaventoso", magari utilizzando materiali di riciclo. Ecco cinque progetti da realizzare insieme.

I tappi in plastica di bottiglie e flaconi possono diventare delle piccole zucche. Bisogna per prima cosa procurarsi dei tappi rossi o arancioni, di dimensioni varie o tutti uguali. Poi, con un pennarello adatto alla plastica, dipingere gli occhi e la classica bocca "sdentata". Infine incollare un filo di lana verde o un pezzetto di feltro sulla parte superiore in modo da creare il picciolo dell'ortaggio.

Ecco un modo per trasformare i rotoli di carta igienica finiti in una simpatica decorazione per la casa: basta ripiegare i bordi del cartone verso l'interno del cilindo, in modo da creare due punte a una delle estremità. Quelle saranno le orecchie del pipistrello. Poi, ritagliare delle ali da un cartoncino nero e incollarle ai lati del cilindro, all'altezza desiderata. Infine, con dei semplici pennarelli, disegnare il volto del nostro pipistrello. Per variare, è possibile anche colorare il rotolo interamente di nero.

Sassi "spaventosi"

Dipingere i sassi è un ottimo passatempo e, se si ha manualità, è possibile creare delle vere e proprie opere d'arte. Questo progetto è più semplice e adatto anche ai bambini. E' anche un modo divertente di stare all'aria aperta perché bisogna in primo luogo cercare dei sassi di forma adatta a raffiguare il soggetto prefissato, in questo caso dei piccoli teschi. Poi, una volta lavati, dipingiamo i nostri sassolini di bianco (potrebbero essere necessarie più passate) e infine con un pennello disegniamo quattro cerchi, due grandi per le cavità degli occhi e due piccoli per quelle del naso, infine i denti.

Lanterne

Utilizzando dei vasi di vetro possiamo invece realizzare delle lanterne che ricordano delle mummie. In questo caso bisogna procurarsi dei vasetti di forma il più possibile arrotondata. Poi basterà avvolgere del nastro adesivo in carta, meglio se di spessore alto, attorno al vaso in maniera irregolare, e incollare da cartoncino o disegnare gli occhi della nostra mummia. Infine sistemare una candelina all'interno.

Palloncini decorati

Per creare un bell'effetto con poco sforzo, possiamo acquistare dei palloncini di colore bianco e arancione per trasformarli, decorandoli con un pennarello nero, in teschi, zucche e fantasmini da appendere per la casa.