'Mano a Mano', alla scoperta dei segreti dell'artigianato veneziano

Si chiama Mano a Mano il progetto di tutela e promozione dell'alto artigianato dedicato a Venezia che vede coinvolti artigiani, designer e giovani talenti e prende vita grazie a The Hospitality Experience, il marchio italiano di alta ospitalità creato dalla famiglia Babini. Attraverso la sua realtà di corporate social responsability, The Place of Wonders (che opera nei territori in cui si trovano gli hotel & resort della Collezione), l’azienda ha presentato il primo bando di gara per l’erogazione di quattro borse di studio dedicate alla formazione di giovani talenti.

Ruolo di mecenate Nel ruolo di mecenate e sotto la guida della sua Direttrice, Michela Canzi, The Place of Wonders assicura la copertura totale dei costi del percorso accademico. Il significato del nome di questo inedito progetto (Mano a Mano) ben esplicita l'obiettivo del progetto: dare la possibilità a studenti e giovani artisti locali di poter accedere a corsi professionalizzanti negli atelier e nelle botteghe storiche di Venezia, formando così una nuova generazione di artigiani, per conservare e coltivare la preziosa arte del "saper fare" locale. "The Place of Wonders è una storia di passione, bellezza e grande responsabilità che sentiamo profondamente – ha detto la Canzi -. Promuovere, educare, trasmettere sono i pilastri della Fondazione: con i nostri progetti fattivi e tangibili ambiamo ad essere un catalizzatore per progetti virtuosi, collaborando con istituzioni e altre fondazioni per investire attivamente nella conservazione dell'artigianato".