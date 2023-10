Destinazione USA, 10 cose da vedere in Texas in viaggio con i bambini

1/10

Dallas Dallas è stata resa celebre dall’omonima serie televisiva che ha spopolato negli anni ’80. Petrolio e cowboys sono le due cose che, per via degli stereotipi televisivi. Ma la verità è che Dallas ha molto altro da offrire a un visitatore. Quasi come se fosse la stessa, gigantesca metropoli, da Dallas si distacca Fort Worth. Nonostante oggi possano davvero considerarsi un unico enorme agglomerato urbano, le due città hanno centri storici ben distinti ed è stato solo l’incremento della popolazione degli ultimi decenni a farle crescere abbastanza da unificarsi.