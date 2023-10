Festa olio Evo, a Mattinata arriva la terza edizione di FèXtra

La città garganica inaugura i festeggiamenti in onore del re della Dieta mediterranea e della tavola pugliese, l’oro verde della Puglia ascolta articolo

A Mattinata, in provincia di Foggia, arriva la terza edizione FèXtra, la festa dell’extravergine d’oliva che si svolgerà da venerdì 13 a domenica 22 ottobre 2023. L'evento è promosso dal Comune di Mattinata, dall’Agenzia Scopro e dalla Regione Puglia. La città garganica dell’olio inaugura i festeggiamenti in onore del re della Dieta mediterranea e della tavola pugliese: l’olio extravergine d’oliva, l’oro verde della Puglia. Il festival si inserisce in una strategia più ampia che il Comune di Mattinata ha favorito grazie all’ideazione del brand “MattinataèXtraordinaria” e del Piano strategico del turismo condiviso #Mattinata2025 utile alla promozione turistica e dell’agricoltura nell’ottica di uno sviluppo economico del territorio.

Le attività L’edizione 2023 di FèXtra sarà dedicata all’oleoturismo, la pratica che coniuga l’agricoltura di qualità con il turismo destagionalizzato ed esperienziale. “Con FèXtra, vOlii in Puglia” è il claim dell’edizione, un gioco di parole che unisce la ricchezza dell’olio e la possibilità di volare in Puglia, l’agricoltura e il turismo, la sostenibilità ambientale e l’identità enogastronomica dei nostri territori. Tra le attività proposte ci saranno experience tra gli ulivi, educational e press tour con giornalisti nazionali, attività di degustazione, una tappa speciale di Gargano Kids Festival con attività ludico-ricreative per i più piccoli, visite guidate, talk-presentazioni-convegni, formazione, attività di promozione dedicate alle imprese, cene/evento con Radiodervish (omaggio a Battiato), i comici Pino e gli anticorpi e gli eventi in piazza con Roy Paci dj set e i Neri per caso (IL PROGRAMMA COMPLETO). leggi anche Fa bene o fa male? Le risposte di Dario Bressanini

Sindaco: "Oleoturismo è tema cruciale per lo sviluppo del nostro territorio" "FèXtra, dopo due edizioni molto positive, ritorna con un programma dedicato all’oleoturismo, un tema cruciale per lo sviluppo del nostro territorio", ha dichiarato Michele Bisceglia, sindaco di Mattinata. "Questa pratica, infatti, potrebbe rappresentare un modello positivo e vincente per una città come Mattinata che sta cercando di coniugare e far dialogare l’agricoltura di qualità con il turismo esperienziale legato all’olio. Il nostro festival, che già da qualche anno coinvolge produttori, professionisti del settore e turisti, quest’anno vuole ragionare e proporre idee con l’intento di provocare una fusione fruttuosa tra settore primario e terziario. Il nostro territorio - ha concluso - è pronto per abbracciare queste nuove sfide e FèXtra, nel suo piccolo, vuole accompagnare e facilitare questi processi d’eccellenza". leggi anche Spreco alimentare, a ogni italiano costa 385 euro l'anno