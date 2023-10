Fa bene o fa male? Le risposte di Dario Bressanini

"Fa bene o fa male? E' la domanda che più spesso mi fanno sui social: dalla soia alla chetogenica dal caffè all'acqua del rubinetto. La verità è che non esiste un'unica risposta ma dipende da chi sei" . Così Dario Bressanini, uno dei più popolari divulgatori scientifici italiani, spiega la genesi del titolo del suo libro "Fa bene o fa male" che ruota proprio attorno a miti e credenze diffusi attorno a cibo e bevande.

"Nel libro analizzando molti alimenti molto diffusi, cerco di fornire uno strumento proprio perché domani quando arriverà l'ennesima domanda su un cibo si possa navigare da soli nel mare dell'informazione e a volte della disinformazione".

Dolcissimi capitoli

Tre i capitoli dedicati solo agli zuccheri e ai carboidrati. A partire dal primo zucchero del mattino, quello che mettiamo dentro caffè e cappuccini. "Stupisce molti ancora scoprire che dal punto di vista nutrizionale non c'è praticamente differenza tra zucchero bianco e quello più scuro. Il cosidetto zucchero di canna non è più dietico o più sano è al 99,5% saccarosio" spiega a Science, Please Bressanini la cui popolarità è esplosa nel periodo del Covid grazie ai suoi video sui social.

Ricerca pubblicata? Non basta

Nel libro c'è poi una sorta di manuale su come vanno analizzate e utilizzate le ricerche scientifiche che tanto spesso vediamo citare su articoli e servizi vari come verità inamovibili una volta pubblicate. "L'errore è quello di ritenere che qualsiasi articolo scientifico solo perché pubblicato debba essere preso per oro colato. Nessuno studio preso da solo è da prendere per vero, ma è solo il momento iniziale della ricerca, sarà poi agli altri fargli le pulci".

Scienza e fumetti: arriva Il Dottor Newtron

Scienza e fumetti, un legame indissolubile cui lo stesso Bressanini ha deciso di dare il suo contributo sceneggiando un libro a fumetti di cui ci ha parlato in anteprima: "Ho inventato il Dottor Newtron con cui cerco di raccontare il rapporto che c'è stato nella rappresentazione della scienza a fumetti dalla golden age degli anni '40 fino ai giorni d'oggi. Sicuramente grandi avvenimenti come l'atomica o il lancio dei primi satelliti hanno contribuiti a inserire nei fumetti supereroi-scienziati o con forti rapporti con la scienza". L'appuntamento per la presentazione del libro è a Lucca Comics a novembre.