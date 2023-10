“Pozzo Specchio”, a Roma presentata l'installazione di Pistoletto

Nell’ambito delle celebrazioni del 150esimo anniversario della propria fondazione, la Real Academia de España ha deciso di ospitare all’interno del chiostro del Tempietto di Bramante, a Roma, l'installazione del maestro italiano. "E’ il destino che mi ha portato qui”, ha sottolineato Pistoletto. “Questa è per me un'occasione straordinaria per mettere la mia opera in un luogo fondamentale della cultura cristiana, dove San Pietro è stato sacrificato"