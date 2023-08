Napoli, rogo “Venere degli stracci”: sit-in per il senza fissa dimora

Si è svolto in piazza Municipio in segno di solidarietà per Simone Isaia, il senzatetto accusato di aver incendiato l'installazione di arte contemporanea, un mese fa. Il giovane si trova attualmente nel carcere di Poggioreale e per lui è partita anche una raccolta firme. L'obiettivo è quello di chiedere per il clochard "cure non carcere"