Giornata internazionale del caffè, la classifica dei più costosi

Processi produttivi che coinvolgono animali come zibetti ed elefanti, oltre a luoghi di produzione remoti: scopriamo le curiosità legate ai caffè più costosi

Nove italiani su dieci considerano il caffè un orgoglio made in Italy: è quanto emerge da una ricerca Astra 2023 diffusa dal Consorzio Promozione Caffè in occasione della Giornata Internazionale del Caffè che si celebra oggi. Secondo il Consorzio Promozione Caffè, l'Italia è il settimo Paese consumatore al mondo di questa bevanda con 5,2 milioni annui di sacchi da 60 chili. Ma quali sono le varietà più pregiate di caffè, e da dove provengono?

Kopi Luwak

Secondo gli esperti, il processo enzimatico a cui sono sottoposti i semi di caffè mangiati e digeriti dallo zibetto delle palme contribuisce a dare un sapore morbido e un aroma complesso, anche se il processo produttivo ha sollevato critiche per come gli animali vengono trattati. Kopi Luwak è prodotto principalmente in Indonesia sulle isole di Giava, Bali e Sumatra e costa fino a 1.300 dollari al chilo.

Black Ivory

Prodotto in una provincia remota nel nord della Thailandia, il Black Ivory Coffee viene prodotto con un utilizzo minimo di macchinari: al loro posto, viene sfruttato il processo digestivo degli elefanti. Raggiunge un costo di 2.500 dollari al chilo.

Finca el Injerto

Si tratta della prima azienda in Guatemala ad avere sia la certificazione "carbon neutral" che la certificazione Rainforest Alliance, per la salvaguarda delle foreste. Ha un costo di 1.100 dollari al chilo.

Ospina

Coltivato da cinque generazioni, il caffè Ospina è prodotto con i semi della pianta Arabica Typica, coltivati nelle foreste tropicali delle Ande. Il costo di questo caffè colombiano è di 790 dollari per 250 grammi.

Saint Helena

L'isola di Sant'Elena, esilio di Napoleone nell'Oceano Atlantico meridionale, è uno degli ambienti più incontaminati della terra. Qui la varietà Green Tipped Bourbon Arabica viene raccolta, processata e tostata per dar vita a questo caffè in vendita a 80 dollari per 250 grammi.