La Settimana della moda di Milano raccontata da tre TikToker

25 miliardi di visualizzazioni per i #fitchecks, la pratica di riprendersi allo specchio per condividere l’outfit del giorno, e i 2,5 miliardi di views per i #fashiontrends, i video preferiti da chi è sempre a caccia di ispirazione. TikTok sta diventando un riferimento imprescindibile per gli appassionati di stile. E anche in Italia i numeri lo confermano. Se n'è accorta la Camera nazionale della moda che per il secondo anno consecutivo ha rinnovato la partnership con la piattaforma. Del resto, il fenomeno ha delle ricadute economiche non indifferenti: gli utenti interessati alla moda hanno 1,2 volte in più di probabilità rispetto agli altri di scoprire capi, accessori e nuovi brand di cui hanno sentito parlare su TikTok e di acquistare i prodotti. Ma chi sono i protagonisti di questo universo di video-sharing, business e estro? Abbiamo parlato alla Milano Fashion Week con tre dei più importanti Fashion creator italian.









Francesca Busi: da social media manager a influencer

“Tessuto di quest’anno: il denim”, afferma sicura @youaremylemonade, nome d’arte di Francesca Busi, 29 anni, amata per i suoi commenti taglienti e per il sarcasmo travolgente. “Riesco a restare straordinariamente seria davanti alla telecamera del cellulare, anche quando scherzo”, dice sorridendo, almeno per una volta. Il piglio naturale alla Miranda Priestly ha giocato in suo favore, ma il segreto è stato “essere se stessa”, senza inventare un personaggio, sostiene. A lei abbiamo chiesto come si diventa fashion creator. Il primo passo è postare, pubblicando contenuti originali”. Un primo video fortunato fa da traino. Nel suo caso fu un “prima e dopo di Demi Moore”. Poi si passa alla fase due: “I brand ci fanno delle proposte cucite sulla nostra personalità e noi realizziamo degli #adv. Per fare una pubblicità che non annoi bisogna trovare la giusta chiave, la giusta call to action. “Si gioca tutto nei primi secondi”, spiega utilizzando un linguaggio tecnico che ha ereditato dai suoi studi in Comunicazione. “Ero dalla parte opposta della barricata. Il mio exploit da influencer è arrivato solo all'inizio del 2023, dopo che ho mollato il lavoro di social media manager”. Mentre su IG lascia più spazio alla vita privata, su TikTok ha sviluppato con il tempo dei format specifici. Francesca si distingue per il già citato “prima e dopo delle celebrity”, un taglio in cui il fashion si mescola a un altro genere di successo, quello del “beauty”; per i tutorial; per gli unboxing divertenti; senza dimenticare la rubrica “Che catzo mi metto” e la rassegna dei grandi eventi mondani e culturali. Nel suo feed si possono trovare accurate analisi delle passerelle dei VMA’s, della scalinata di Sanremo fino al red carpet del festival del Cinema, a cui quest’anno ha partecipato come ospite.