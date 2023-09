1/11 ©IPA/Fotogramma

Gambero Rosso ha stilato una classifica relativa alle acque effervescenti minerali: ne ha acquistate diverse tipologie e le ha sottoposte "in cieco" da un gruppo di esperti, fra cui comparivano altri due water taster. I giudici hanno valutato secondo questi criteri: leggerezza, complessità, pulizia, armonia, piacevolezza. Le acque minerali prese in considerazione sono tutte italiane, ma per evitare conflitti di interessi mancano all’appello le acque Panna e San Pellegrino (sponsor di Gambero Rosso). Ecco di seguito le migliori 10

Meglio bere l'acqua minerale o del rubinetto? La risposta dell'esperto