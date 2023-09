Star Comics diventa il nuovo editore delle opere di Frank Miller

La collaborazione inizierà con una nuova edizione di 300. Per celebrare al meglio il 25esimo anniversario la casa editrice proporrà ben quattro edizioni differenti dell’iconico graphic novel ascolta articolo

In occasione del venticinquesimo anniversario della celebre graphic novel 300, Star Comics annuncia di essere il nuovo editore delle opere di Frank Miller in Italia, le quali saranno presentate all’interno dell’etichetta Astra e celebrate a novembre in occasione di Lucca Comics & Games. Frank Miller sarà infatti ospite di Star Comics e del festival e sarà presente a Lucca dal 2 al 4 novembre con appuntamenti e firmacopie.

Frank Miller

Chi è Frank Miller Considerato tra i fumettisti americani più importanti e influenti dell'epoca contemporanea, nel corso della sua carriera, Frank Miller ha resistito a qualsiasi tentativo di etichettatura grazie alla sua produzione artistica. Ha esplorato tematiche individualistiche mantenendo uno stile distintivo e ampliando i confini della nona arte. Da Sin City a Batman e Daredevil, fino a 300, il suo impatto è stato notevole nel mondo dei fumetti e oltre. 300 La collaborazione tra Star Comics e Frank Miller inizierà con una nuova edizione di 300. Per celebrare al meglio l’importante anniversario, infatti, Star Comics proporrà ben quattro edizioni differenti dell’iconico graphic novel: in aggiunta all’edizione regular e a un’emblematica variant cover sui toni del rosso e del nero, i collezionisti più esigenti potranno sfogliare anche due esclusive versioni, limited e ultra-limited, a tiratura limitatissima (rispettivamente mille e cento copie numerate), con finiture di pregio. L'opera utilizza simbolismo e inquadrature dinamiche per raccontare la storia, offrendo un'esperienza visiva che è sia moderna che temporale. Qui gli eroi della battaglia delle Termopili diventano un simbolo eterno di coraggio.

Limited Edition di 300