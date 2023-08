A MagicLand arriva Bayahibe, area dedicata esclusivamente al benessere

leggi anche Come vestirsi quando fa troppo caldo, 15 look scelti dalle star

Il nome "Bayahibe" è un omaggio al villaggio di pescatori affacciato su una delle spiagge più belle dei Caraibi, caratterizzato da sabbia chiara e farinosa, acqua cristallina e alte palme da cocco. Questo stesso paradiso tropicale è stato riprodotto all'interno del parco, dove è presente una finta spiaggia (Playa del sol) con le stesse "fattezze" dell'originale regalando per qualche mese un paesaggio marino a Valmontone e la possibilità di fare un bagno a chi visita il parco. Il parco è "plastic free" ed è organizzato affinché tutti possano accedere alle sue attività di intrattenimento: ad esempio i diversamente abili, oltre a trovare lettini a loro dedicati, possono anche usufruire di speciali sedie a rotelle per potersi muovere liberamente sulla sabbia e per accedere alla piscina.

MagicSplash

Con l'apertura di Bayahibe l'ampio parco acquatico MagicSplash è quindi completo. Attivo da poche settimane, si estende su una superficie pari a oltre sette campi da calcio (40.000 metri quadrati) ed è abbellito da più di sedicimila piante tropicali. Inoltre, è caratterizzato da una spiaggia di diecimila metri quadrati composta da cinque tonnellate di sabbia. La piscina principale genera alcune delle onde più grandi d'Europa, mentre le adiacenti piscine per bambini mantengono l'acqua a una profondità di soli venti centimetri. Gli scivoli dedicati ai bambini sono presidiati da un team di tre bagnini per ogni scivolo, per un totale di oltre cinquanta unità per garantire un utilizzo sicuro.