10 teli auto per proteggere l’auto dalla grandine da comprare online

WALSER Hybrid UV Protect è un'utile copertura contro la grandine, ma anche contro la neve, le tempeste e le intemperie in genere. Per quanto riguarda la grandine, è efficace per velocità d'impatto fino a 70 km/h e diametro fino a 14 millimetri. Il merito va allo strato di schiuma ibrida di 7+1 mm di spessore su tetto, cofano e parte posteriore dell’auto. Testato in condizioni controllate, ha uno strato di 4 mm per l’assorbimento della grandine, uno strato rigido di 3 mm contro le forature e l’interno in pile, antigraffio e anti-ammaccature. Euro 249,95

