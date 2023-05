Dopo Erin Doom anche la scrittrice Kira Shell svela il suo volto

Come Erin Doom che, in occasione dell’uscita del nuovo romanzo (Stigma, Magazzini Salani) ha deciso di svelare il suo volto, anche Kira Shell, altra nota autrice romance italiana sotto pseudonimo, si è mostrata per la prima volta in occasione del Salone del Libro di Torino. Di lei però si conosce solo il nome: Valeria. “Andrò al Salone del libro e ci metterò la faccia. Ma niente cognome, non lo rivelerò. E se qualcuno che vive dalle mie parti mi riconoscerà in foto negherò tutto: quella domenica non ero a Torino, dirò, ma a casa mia a bermi una tisana…”, aveva dichiarato l’autrice pugliese a Repubblica nei giorni scorsi. “Vengo da un contesto umile del Sud, papà lavoratore in azienda, mamma casalinga. Lo dico perché non sono una che ha avuto tutte le porte aperte, la laurea l’ho ottenuta solo grazie al mio impegno. Mi sono dovuta rimboccare le maniche: del resto sono una secchioncella per natura” aveva confidato.