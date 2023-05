Giornata mondiale del colore, perché è importante?

Quali sono gli obiettivi della Giornata mondiale del colore?

L’iniziativa è stata ideata nel 2008 dall’azienda tedesca Staedtler con l’obiettivo di incentivare la curiosità nei più giovani e sensibilizzarli nei confronti di tematiche importanti. Tramite il disegno, infatti, i bambini possono familiarizzare in modo sicuro e adatto alla loro età con questioni delicate, tra cui la salvaguardia dell’ambiente. Nel 2013, per esempio, i piccoli partecipanti hanno espresso il loro punto di vista sui temi “green” usando strumenti a loro familiari: dei fogli di carta e tanti colori tra cui scegliere. Per ogni disegno realizzato, Staedtler ha inviato un euro agli enti benefici che aiutano i bambini più poveri a ricevere un’istruzione e vari beni di prima necessità.



L’edizione del 2023

Il motto dell’edizione 2023 della Giornata mondiale del colore è “let’s discover nature in the water” e rappresenta un invito per i bambini di tutto il mondo ad approfondire la propria conoscenza degli esseri viventi che vivono nell’acqua e rappresentarli su carta dando sfogo alla fantasia. Per ogni disegno inviato a Staedtler saranno raccolti dei fondi per aiutare l’associazione Plan International Germany a portare delle provviste di acqua potabile in Ghana, oltre a delle strutture igienico-sanitarie in 20 comuni. L’indirizzo al quale inviare i disegni è il seguente:



STAEDTLER Mars GmbH & Co. KG

Subject: World Kids Colouring Day 2023

Moosäckerstraße 3

90427 Nuremberg

Germany

Come sempre, i bambini potranno approcciarsi al tema scelto con la massima libertà. Dagli squali ai coralli, i soggetti che possono rappresentare sono tantissimi, così come i colori che possono scegliere per rappresentarli. Nessun limite neppure per quanto riguarda gli strumenti da utilizzare: nulla vieta di alternare tempere e pennarelli sullo stesso foglio, per esempio.