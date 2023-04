6/9 @Unsplash

A differenza degli abitanti di altri Paesi europei però gli italiani non vogliono adottare alcune abitudini diffuse in altri Stati. Solo il 18% degli intervistati ha indossato i capi più a lungo fra un lavaggio e l’altro per prolungare la vita degli abiti. Inoltre, pochissime (5%) sono le persone che hanno compreso le potenzialità del vapore per rinfrescare i capi ed evitare un ciclo completo