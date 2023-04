Fuorisalone 2023 a Milano, guida agli eventi da non perdere

L’evento, che celebra Milano Capitale del Design Internazionale, quest'anno ha come tema il “Laboratorio futuro”, una riflessione su come immaginare il futuro in relazione all'unicità dei tempi in cui viviamo

Con la Milano Design Week torna anche il tanto atteso Fuorisalone che si svolge dal 17 al 23 aprile nella magnifica cornice del capoluogo lombardo. L’evento, che celebra Milano Capitale del Design Internazionale, quest'anno ha come tema il “Laboratorio futuro”, una riflessione su come immaginare il futuro in relazione all'unicità dei tempi in cui viviamo. Sono oltre 900 gli eventi organizzati in tutta la città, ecco quelli da non perdere.

Dropcity Centro di Architettura e Design organizza un fitto palinsesto di mostre, installazioni, conferenze e talk, con la partecipazione di architetti e designer internazionali, ospitati all’interno dei Magazzini Raccordati della Stazione Centrale, dal 15 al 23 aprile. Dropcity Convention 2023 offre un’anticipazione della portata dell’apparato culturale che sarà prodotto dal Centro di Architettura e Design nel suo assetto definitivo nel 2024: non soltanto un luogo dedicato alla cultura del progetto, alla sperimentazione di nuove tecnologie, alla didattica, al dibattito, ma soprattutto un centro di produzione di progetti di ricerca che confluiscono in mostre o loro anticipazioni di respiro internazionale, commissionate appositamente per Dropcity ma destinate a varcarne i confini.

La celebrazione del 50° anniversario dell'Original Timberland Boot continua durante il Salone del Mobile 2023 presentando alla Triennale Milano il primo capitolo di Future73 Visions in collaborazione con Suzanne Oude Hengel attraverso un'installazione immersiva di intelligenza artificiale realizzata da Ouchhh, studio creativo specializzato in nuovi media. È prevista un'area interattiva che consente ai visitatori di entrare a far parte dell’installazione aggiungendo la propria immagine al sistema di raccolta dati che crea l'opera d'arte immersiva. Presso il flagship store VF Orefici11 prenderà inoltre vita un’esposizione dedicata al progetto Future73. Saranno a disposizione dei visitatori due risciò con conducente con cui recarsi gratuitamente da Triennale Milano presso lo store Orefici11, e viceversa, dove potranno farsi personalizzare con un servizio di live printing una shopper in edizione limitata di Future73 e ricevere una card dell’installazione.

La mostra "Elements - TCL Green Horizon" accompagna i visitatori in un viaggio attraverso gli elementi della natura, evidenziando come l'ambiente sia fonte di ispirazione, creatività e innovazione. TCL unisce opere d'arte sostenibili, esperienze coinvolgenti e innovazione, invitando a immaginare un orizzonte in cui natura e tecnologia coesistono.

Morel Design Week 2023

Morel Milano apre per la prima volta le sue porte al pubblico. Un tempo sede di una manifattura di tessuti in cotone per calzature, Morel presenta le sue architetture industriali originali del 1930. In occasione della Design Week, Morel ha deciso di valorizzare la storia manifatturiera che per quasi 100 anni ha avuto sede al suo interno. Sviluppano una riflessione sul futuro in cui le parole chiave sono “saper fare” all’insegna dell'artigianalità, della creatività in un’inedita collaborazione tra designer, artigiani e gastronomi.

Dry Days, Tropical Nights

glo™ insieme ad Agostino Iacurci presenta “Dry Days, Tropical Nights”, un'installazione in Largo Treves che invita lo spettatore a guardare come potrebbe diventare il nostro paesaggio e a costruire un domani migliore tutti insieme. L'intervento di Iacurci prende il via dalla facciata esterna dell'imponente torre di Largo Treves, prossima alla demolizione, fino al suo grezzo interno con colori accesi, silhouette di palme e luci che ricordano i tramonti tropicali. A dare ispirazione ad Agostino sono stati due climatologi che hanno immaginato come potrebbe diventare la nostra penisola con l’attuale gestione del Pianeta. Quello che potrebbe aspettarci non sono altro che paesaggi desertici e tropicali.