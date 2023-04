Salone del Mobile a Milano: programma, ospiti ed eventi

Lifestyle

Sorseggiare un drink a base di arancia, zenzero e nettare di agave con vista a 360° sullo Skyline della città o scegliere tra le 79 bottiglie di aromi di una “Cocktail society” sul Naviglio Pavese. Ma anche rilassarsi in una lounge gourmet a cinque stelle nel cuore di Chinatown e concedersi un aperitivo in quello che era lo showroom dello stilista Gianfranco Ferrè. Abbiamo chiesto a Lombardia Secrets di accompagnarci alla scoperta dei “templi del bere” meneghino. Ecco i nostri consigli a cura di Costanza Ruggeri

La nostra passeggiata a Milano, alla scoperta dei suoi Rooftop e Mixology bar, parte dall'ultimo piano di un palazzo anni Trenta di via Ceresio , in zona Monumentale . Qui troviamo il CERESIO 7, locale nato da un'idea del duo creativo Dean e Dan Caten di Dsquared2 che vanta una delle viste a 360° più belle sullo skyline della città

Ci spostiamo in zona Navigli, nei pressi di Corso San Gottardo (precisamente in Via Giovenale 7) dove, in una corte della “Vecchia Milano” troviamo OFFICINA MILANO, cocktail bar che mescola il fascino di un ambiente bohémien con il design industriale: divani in pelle, grandi specchi alle pareti, motociclette e auto d'epoca tra tapperi e mobili in legno scuro