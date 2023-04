2/12

Dal report sul Turismo enogastronomico risulta che l’Emilia Romagna è la prima regione in Italia i cui prodotti sono associati immediatamente come eccellenze del territorio. Per l'80% degli intervistati il piatto più conosciuto è il tortellino (39%), davanti alla piadina (17%)

Come fare la spesa per risparmiare, dai discount ai cibi in scadenza