Al primo posto tra le mete preferite dagli italiani in agenzia ci sono le capitali europee, segnalate tra le tipologie di viaggio più ricercate dal 57,9% delle agenzie intervistate. Seguono le città d’arte italiane (il 51,6%) e i viaggi in relax in crociera (28,4%). In aumento la domanda di viaggi Intercontinentali ed il mare esotico (20%) mentre il 15,8% di operatori segnala i paesi del Mediterraneo