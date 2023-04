Meteo, le previsioni: temporali sparsi a Pasqua, migliora a Pasquetta

Cronaca

Pasqua più fredda di Natale, in Alto Adige meleti ghiacciati. FOTO

Le festività pasquali saranno più fredde dello scorso Natale in diverse zone d’Italia. Le temperature sono crollate e le minime sono già scivolate sotto lo zero in Val Padana, e non solo, con gelate tardive. In Alto Adige di notte viene attivata l'irrigazione antibrina. Lo strato di ghiaccio sugli alberi impedisce danni alla fioritura

L’Italia si prepara al weekend di Pasqua, con il successivo Lunedì dell’Angelo. E dal punto di vista meteorologico saranno giorni di inatteso freddo. Addirittura le previsioni indicano che in alcune zone le temperature saranno più rigide di quelle che si sono verificate lo scorso Natale

In Alto Adige, con l'attuale ondata di freddo, di notte viene attivata l'irrigazione antibrina (in foto). Lo strato di ghiaccio sugli alberi impedisce danni alla fioritura. Gli spettacolari paesaggi di ghiaccio svaniscono poi con il sorgere del sole, quando le temperature tornano sopra lo zero