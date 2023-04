Barbie Selfie Generator, cos'è e come funziona

Sull'app dedicata o sull'apposito sito tutti possono trasformarsi nell'iconica bambola bionda (o in Ken). La trovata è stata lanciata in attesa dell'uscita del film "Barbie", atteso per luglio 2023, e ha già riscontrato un grande successo, tra meme e ironia

C’è una nuova moda e si chiama Barbie Selfie Generator. Lo strumento è arrivato in concomitanza dell’uscita del teaser trailer del film sulla bambola più famosa del mondo: Barbie. Gli stessi attori che prenderanno parte alla pellicola - che vede come protagonisti Margot Robbie e Ryan Gosling - sono stati presentati con una serie di card che li ritraggono all'interno di una cornice con alcune scritte divertenti. E adesso anche i fan, in attesa dell’uscita del film che arriverà nelle sale il 21 luglio 2023, possono utilizzare il Barbie Selfie Generator per creare il loro avatar a tema Barbie.