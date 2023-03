6/13

Questa Smart TV da 43", Serie AU7100, è dotata di tecnologia Dynamic Crystal Color e di processore Crystal 4K per ottimizzare colori e contrasti, e per una qualità dell'immagine eccezionale. Il Motion Xcelerator Turbo ne fa la TV perfetta per i gamers, grazie anche all’Adaptive Sound che ottimizza il suono in base a ciò che si sta vedendo. Compatibile con Alexa, Google Assistant o Bixby, può essere collegato al PC in modalità wireless. Euro 329 (anziché 575)

Samsung TV UE43AU7190UXZT