Oggi è l'Epifania, festa cristiana che celebra la rivelazione di Dio incarnato come Gesù Cristo. Per i più piccoli è anche il giorno in cui arriva la Befana a portare la calza di doni. Sicuramente è l'occasione per tutti di inviare e ricevere moltissimi auguri per la festa. Ecco allora alcune idee di frasi, immagini e gif da scambiarsi oggi, 6 gennaio 2023