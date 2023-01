Le 10 mostre d'arte in Italia da non perdere a gennaio

Dal Trentino alla Campania, nel primo mese del 2023 sono diverse le esposizioni che vale la pena visitare. Ce n’è per tutti i gusti, dai Macchiaioli alle opere di Hieronymus Bosch, dall’esibizione “Jago, Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente” a Max Ernst, fino all’esposizione antologica dedicata a David Bowie ascolta articolo Condividi

Anche per gennaio 2023 gli appassionati di arte hanno ampia scelta su come trascorrere le loro giornate. In tutta Italia, da Nord a Sud, sono moltissime le mostre da visitare nel primo mese dell’anno. Spazio agli appassionati di Giotto, dei Macchiaioli, di Van Gogh e di Max Ernst, ma anche a chi ama Hieronymus Bosch, l'Egitto, l’arte rivoluzionaria di Andy Warhol e David Bowie. Ecco 10 appuntamenti da non perdere.

Giotto e il Novecento (Rovereto) leggi anche L'Aeropittura fantastica di Giulio D'Anna in mostra a Monza Oltre 200 opere di artisti moderni e contemporanei ispirate all’arte di Giotto. È aperta fino al 19 marzo 2023 la mostra “Giotto e il Novecento” al Mart di Rovereto, in Trentino. Fra i protagonisti Carlo Carrà, Mario Sironi, Arturo Martini, Giorgio de Chirico, Gino Severini, Massimo Campigli, Achille Funi, Ubaldo Oppi, Henri Matisse, Yves Klein, Mark Rothko, James Turrell, Chiara Dynys e Tacita Dean.

I Macchiaioli (Trieste) leggi anche Bob Dylan pittore, al MAXXI di Roma la sua mostra sulle arti visive Spostandosi in Friuli, fino al 10 aprile 2023 si può visitare la mostra “I Macchiaioli” al Museo Revoltella di Trieste. Oltre 80 opere che raccontano l’intera esperienza artistica dei Macchiaioli con opere come Bambino a Riomaggiore (1894-95) e Solferino (1859) di Telemaco Signorini, Mamma con bambino (1866-67) di Silvestro Lega, Fanteria italiana e Tramonto in Maremma (1900-05) di Giovanni Fattori e Bambino al sole (1869) di Giuseppe De Nittis accanto a Signore al pianoforte (1869) di Giovanni Boldini.

"I creatori dell’Egitto eterno" (Vicenza) leggi anche Egitto chiede restituzione della Stele di Rosetta al British Museum Rimarrà aperta fino al 7 maggio 2023 quella che è già considerata da alcuni critici una delle rassegne sull'Egitto più importanti mai realizzate a livello internazionale. Si tratta de “I creatori dell’Egitto eterno. Scribi, artigiani e operai al servizio del faraone”, mostra ospitata all'interno della Basilica Palladiana di Vicenza. Sono esposti 180 reperti originali, 160 provenienti dal Museo Egizio di Torino e 20 dal Louvre di Parigi, tra i quali statue, sarcofagi, papiri, bassorilievi, stele scolpite e dipinte, anfore, amuleti, strumenti musicali, che permettono di ricostruire la vita quotidiana degli abitanti di Deir el-Medina. Molti dei manufatti, quali fusaiole, cesti, spatole venivano usati ogni giorno dalle persone per svolgere le loro attività quotidiane.

A Milano Max Ernst, Hieronymus Bosch e Andy Warhol leggi anche Asta record per Marilyn di Warhol: opera venduta per 195 milioni Diversi gli eventi a Milano. A Palazzo Reale, fino al 26 febbraio 2023, si può ammirare l’arte surrealista di Max Ernst attraverso oltre 400 tra dipinti, sculture, disegni, collage, fotografie, gioielli e libri illustrati. Fino al 12 marzo, sempre a Palazzo Reale, è in mostra il lavoro di Hieronymus Bosch nella mostra “Bosch e un altro Rinascimento”. Il percorso espositivo presenta un centinaio di opere d’arte tra dipinti, sculture, arazzi, incisioni, bronzetti e volumi antichi, inclusi una trentina di oggetti rari e preziosi. Ancora a Milano vale la pena visitare la mostra “Andy Warhol: la pubblicità nella forma”, aperta alla Fabbrica del Vapore fino al 26 marzo 2023. Oltre 300 opere in un’esibizione che punta a ricostruire tutti i periodi storici in cui l’artista è stato in grado di innovare la storia dell’arte del Novecento, cimentandosi in diversi ambiti quali moda, musica e imprenditoria. Presenti dipinti originali, opere uniche, serigrafie storiche, disegni, polaroid, fotografie e altri veri e propri cimeli come le cover originali disegnate e autografate da Warhol.

Jago, Banksy e TvBoy (Bologna) leggi anche Gesù bambino scappa dal Natale nell'opera del Banksy torinese A Bologna, a Palazzo Albergati, fino al 7 maggio 2023 si può visitare “Jago, Banksy, TvBoy e altre storie controcorrente”, una mostra di circa 60 opere disposte in un percorso espositivo che ruota intorno ai tre artisti più discussi e amati degli ultimi anni. Un racconto di alcune delle storie più estreme e trasgressive della public art italiana e internazionale, attraverso il dialogo tra il misterioso artista inglese e i più influenti artisti italiani del momento.

Maurits Cornelis Escher (Firenze) leggi anche Escher - Mondi impossibili, il fumetto che racconta l'artista olandese Fino al 26 marzo 2023 si può visitare a Firenze, al Museo degli Innocenti, la mostra dell’artista olandese Maurits Cornelis Escher. Un’antologica - con circa 200 opere e i lavori più rappresentativi che lo hanno reso celebre in tutto il mondo - che racconta il genio con le opere più iconiche della sua produzione quali Mano con sfera riflettente (1935), Vincolo d’unione (1956), Metamorfosi II (1939), Giorno e notte (1938) e la serie degli Emblemata.

Van Gogh (Roma) leggi anche Gli ultimi giorni di Van Gogh. Il diario ritrovato Dura fino al 26 marzo 2023 anche la mostra dedicata a Van Gogh allestita a Palazzo Bonaparte a Roma. L’esposizione, attraverso 50 opere provenienti dal prestigioso Museo Kröller Müller di Otterlo - che custodisce uno dei più grandi patrimoni delle opere di Van Gogh - e tante testimonianze biografiche, ne ricostruisce la vicenda umana e artistica per celebrarne la grandezza universale.

David Bowie (Napoli) approfondimento David Bowie, i suoi look più belli. FOTO A Napoli non si potrà non fermarsi al PAN | Palazzo delle Arti, dove fino al 29 gennaio è allestita la mostra “David Bowie - The Passenger”. Un’esposizione antologica con oltre 150 opere, che presenta un percorso del poliedrico artista inglese in occasione dei suoi tour nelle principali capitali europee.