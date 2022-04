Escher - Mondi impossibili, il fumetto che racconta l'artista olandese

Vita e opere di uno dei grafici più iconici e rappresentativi del Novecento raccontati in un graphic novel avvincente e puntuale

Il 27 marzo scorso è caduto il cinquantesimo anniversario della morte di Maurits Cornelis Escher, artista olandese diventato iconico con le sue stampe, incisioni e litografie geometriche e prospettiche. In occasione di tale ricorrenza, Tunué pubblica Escher - Mondi impossibili (144 pagine, 17,50 euro), un romanzo a fumetti di Lorenzo Coltellacci (testi) e Andrés Abiuso (disegni) che racconta la vita dell’artista in maniera originale e puntuale.

La vita di Escher

Come molte storie di grandi geni, anche quella di Escher si apre con un bambino che non ama particolarmente la matematica (ma finirà per diventarne un grande interprete a suo modo) e prosegue con un ragazzo schiacciato dalle aspettative di un padre premuroso ma anche affettuoso, che sarà capace infine di accettare la vera vocazione del figlio permettendogli di cambiare il suo percorso di studi pur non comprendendo mai del tutto la sua scelta.