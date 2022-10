Calendario Carabinieri 2023, presentata la nuova edizione

8/13 Armando Testa Studios

Luglio - Criminali del fuoco. Per impedire che la prossima sia l'era del fuoco non basta lavorare in prevenzione, bisogna anche catturare i criminali del fuoco e presentare loro un conto salato: a questo pensa l'Arma dei Carabinieri, primo presidio dell'intero Paese per contrastare l'innesco dei roghi. Gli incendi appiccati in Italia nelle ultime estati roventi hanno causato la morte non solo di umani, ma anche di milioni di animali selvatici, soffocati e bruciati vivi, nonché la perdita di ingenti patrimoni naturalistici