Ein Prosit 2022 a Udine: il programma dell'evento

Dal 19 al 23 ottobre c'è la ventitreesima edizione di Ein Prosit, l'evento enogastronomico organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, l'Università di Udine e diversi enti di promozione enogastronomica e culturale del territorio. Ecco il programma completo

È iniziata il 19 ottobre e proseguirà fino a domenica 23 la ventitreesima edizione di Ein Prosit, l’evento enogastronomico di eccellenza organizzato dal Consorzio di Promozione Turistica del Tarvisiano, di Sella Nevea e del Passo Pramollo in collaborazione con la Regione Friuli-Venezia Giulia, l’Università di Udine e diversi enti di promozione enogastronomica e culturale del territorio. La manifestazione è divenuta nel tempo un simbolo della tradizione italiana, grazie alla capacità di mettere in relazione cultura culinaria e vinicola di una regione ricca di storia e influenze.

L’evento Ein Prosit è diventato un vessillo di italianità nel mondo e per il terzo anno ha luogo nel centro della città di Udine, con un calendario di oltre 120 appuntamenti attraverso i quali si va alla scoperta dei migliori chef, piatti, prodotti e vini. L’edizione 2022 si contraddistingue in particolare per i temi della rinascita del made in Italy culinario, i vini bianchi d’eccellenza e le influenze della cucina internazionale: per cinque giorni il capoluogo friulano si colora con i rossi del Sudamerica, i toni insondabili dell’Asia estrema, il fascino educato della Vecchia Europa e i profumi arcobaleno dell’Anatolia. “Ein Prosit porta il Friuli Venezia Giulia a ballare sulle melodie di regioni e di terre lontane – hanno dichiarato gli organizzatori – perché impari nuove danze ed insegni quelle che già conosce, in uno scambio dove può vincere solo l’ospitalità di chi si muove con la musica e le persone”.

Gli chef dell'edizione 2022 di Ein Prosit - Foto ufficiale dell'evento

Itinerari e degustazioni Fino a domenica 23 ottobre è possibile partecipare agli “Itinerari del Gusto”, gli incontri nei quali grandi chef italiani e internazionali presentano le loro proposte, tra cucina regionale e ricercadel dettaglio. La lunghissima lista dei grandi nomi comprende gli italiani Agostino Iacobucci, Alessandro Bergamo, Alessandro Miocchi, Alessio Devidè, Antonio Buono, Antonio Iacovello, Antonio Romano, Bendetto Rullo, Cesare Battisti, Chiara Pavan & Francesco Brutto, Ciro Scamardella, Davide Cardellini, Davide di Fabio, Davide Garavaglia, Davide Marzullo, Diego Rossi, Emanuele Scarello, Enzo di Pasquale, Errico Recanati, Fabrizio Mellino, Federico Sisti, Federico Zanasi, Floriano Pellgrino & Isabella Potì, Francesco Sodano, Gianluca Gorini, Guido Tassi, Leonardo Fonseca, Lorenzo Stefanini, Matteo Metullio, Mattia Agazzi, Mauricio Zillo, Mauro Uliassi, Moreno Cedroni, Paolo Griffa, Riccardo Camanini, Roberto Pintadu, Sergio Barroso, Stefano Terigi, Tommaso Tonioni, Valerio Serino e Massimo Bottura con i suoi progetti “Osteria Gucci” e “Casa Maria Luigia” oltre ai due pizzaioli Ciro Oliva e Franco Pepe. Per la lista completa, è possibile consultare il sito ufficiale Einrposit.org. Un altro filone della manifestazione è quello delle “Degustazioni guidate” di sabato 22 e domenica 23, che hanno come filo rosso proprio il tema dei vini bianchi. L’obiettivo è quello di proporre un approccio corretto al vino, conducendo gli appassionati passo dopo passo nell’assaggio per apprezzare la storia, le caratteristiche e le peculiarità̀ dei vini presentati e dei loro produttori. Tutte le degustazioni sono condotte da esperti del settore: Alberto Lupetti, Alessio Rozzi, Armando Castagno, Enzo Vizzari, Eugenio Signoroni, Francesco Annibali, Gae Saccoccio, Gianluca Castellano, Jacopo Cossater, Lorena Pravato, Luca Gardini, Matteo Gallello, Oscar Mazzoleni e Paolo Ianna.

Ein prosit 2022 - Foto di Fabrice Gallina

Laboratori, aperitivi ed eventi speciali Sempre nel weekend, i più appassionati avranno la possibilità di partecipare ai “Laboratori dei sapori”, un viaggio tra i profumi e i sapori dell’Italia grazie alla proposta di abbinamenti di cibo e vino durante vere e proprie masterclass. Anche in questo caso non mancano ospiti d’eccezione come Alberto Marcomini, Bepi Pucciarelli, Bernardo Pasquali, Chiara Quaglia & Piero Gabrielli, Corrado Assenza, Davide Longoni, Guido Castagna, Mateja Gravner, Michele Gortani, Renato Grando, Roberta Galletti, Roberto Notarnicola e Vittorio Capovilla. Ogni sera, inoltre, è possibile prendere parte agli aperitivi in compagnia di Alex Frezza, Edoardo Nono, Luca Marcellin, Martina Bonci, Matteo Malara, Samuel Lissoni e Domenico Carella. L’evento speciale che chiuderà la 23esima edizione di Ein Prosit ci sarà domenica 23 ottobre, dalle 17.30 in poi: Chiara Quaglia e Piero Gabrielli del Molino Quaglia, insieme a Corrado Assenza e con la presentazione di Paolo Vizzari approfondiranno il tema delle lievitazioni. A seguire il gran finale: il concerto di Trilok Gurtu e Omar Sosa e l’incontro con Daddy G dei Massive Attack.