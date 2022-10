Gardaland Magic Halloween, vip e sportivi inaugurano l'edizione 2022

Tra addobbi spaventosi e mostri raccapriccianti, ospiti speciali dal mondo dello spettacolo e dello sport hanno inaugurato la ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween. Tra i personaggi che si sono cimentati in tiro alla fune, taglio della torta e giri di giostra, anche l'ex-calciatore Gianluca Zambrotta, l'amatissima famiglia social The Pozzolis Family, il duo comico PanPers e molti altri ascolta articolo Condividi

Uno scenografico tiro alla fune che rompe un’enorme zucca, misteriose creature cosparse da una pioggia di stelle filanti colorate e tre strati di torta decorati con un grande calderone: l’inaugurazione della ventesima edizione di Gardaland Magic Halloween è stata spaventosamente divertente. In compagnia di Prezzemolo e accompagnati dalle loro famiglie, hanno celebrato l’anniversario del Parco divertimenti tanti ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport: Gianluca Zambrotta e Omar Camporese, il divertente duo comico PanPers accompagnato dall’attrice Beatrice Arnera, il simpatico Fabrizio Fontana (conosciuto come Capitan Ventosa), l’amatissima famiglia di Instagram The Pozzolis Family, la showgirl Justine Mattera e le Iene Niccolò De Devitiis e Veronica Ruggeri. Ha partecipato anche OTB Foundation, legata al Parco da attività benefiche, con il presidente Renzo Rosso e la vicepresidente Arianna Alessi. Levati i i palloncini in cielo, gli ospiti si sono avventurati nelle tante attrazioni del parco, dalla nuova Jumanji®-The Adventure all’adrenalinica Raptor, passando per la colorata Volaplano e l’iconica Giostra Cavalli.

VENERDÌ DA BRIVIDO approfondimento MagicLand, arriva Halloween con un programma "mostruoso" Ha avviato l’evento il primo dei cinque Venerdì da Paura (che proseguiranno il 14, 21 e 28 ottobre e il 4 novembre), che prospetteranno tante novità: dalla Foresta Maledetta, infestata dalle creature più iconiche e mostruose dei film, all’Area Hawaii, in cui si aggirano zombie, vampiri e creature di ogni genere, fino al Carrozzone degli Orrori, il nuovo show approdato a Gardaland per presentare fenomeni da baraccone e strane illusioni. Accompagnerà la caccia dei visitatori alle creature fantastiche un Dj dalle fattezze mostruose e dalle sonorità da brivido, che allestirà un Horror DJ Set per animare tenebrose e divertentissime serate sullo sfondo di un lugubre cimitero in piazza Jumanji.

WEEK-END SPAVENTOSI approfondimento Bambini in viaggio, 3 festival di Halloween in Irlanda Il divertimento in stile Halloween continuerà anche il sabato e la domenica non solo con il Welcome Show di Prezzemolo e degli spaventapasseri, che si esibiranno sulle note della nuova canzone Vent’anni da paura, ma anche con le attrazioni e con le decorazioni a tema, fatte di zucche giganti, cimiteri misteriosi, scheletri e fantasmini. Imperdibili anche gli show per grandi e piccini, primo fra tutti Il College di Stregoneria al Gardaland Theatre, dove apprendisti stregoni proclameranno la reginetta di Halloween tra numeri acrobatici, coreografie e canzoni originali che allestiranno un’atmosfera magica e misteriosa. Andrà invece in scena al Teatro della Fantasia Il Fantalibro, rubato dalla strega Zenda per lanciare il suo maleficio sul regno di Lomur. In un’avvincente avventura da brivido, i presenti aiuteranno Prezzemolo e i suoi amici a sventare il perfido piano. Si aggiungeranno inoltre ai classici West Is The Best e 44 Gatti Circus Show anche gli imperdibili Horror Puppet Show, in scena al Buffalo Stage, e El Dia De Los Muertos, all’Hacienda Miguel. La Nave dei Corsari ospiterà invece il nuovo show L’oro dell’Oceano, nel quale i corsari non-morti sfideranno Poseidone.

ALTRI DIVERTIMENTI approfondimento Halloween Ends, la data di uscita in Italia Non mancheranno anche proposte di cibo e bevande a tema Halloween: squisiti hot dog con dita di wurstel insanguinate, piatti decorati con caramelle a forma di ossa e teschi, muffin spaventosi con occhi fino al cocktail a forma di cervello, frittelle, churros, donuts con zuccherini a forma di spaventosi pipistrelli, l’aperitivo infernale in bicchieri sanguinanti, mele stregate e lunghi stecchi di marshmallow da cuocere sul braciere. Dopo la visita al parco, il Gardaland Sea Life Aquarium, che ospita oltre cinquemila affascinanti creature marine, accoglierà i visitatori con spaventosi addobbi. Grazie alle mostruose iniziative, Gardaland prevede di attirare numerosi turisti e di coinvolgere così anche le attività di ristorazione locali. "Sin dal primo anno della sua introduzione, Gardaland Magic Halloween ha permesso di prolungare la stagione del Resort e delle tante realtà turistiche del Lago di Garda come bar, ristoranti e hotel" ha dichiarato Sabrina De Carvalho, amministratore delegato del Parco.