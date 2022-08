1/10

In un periodo di forte ripresa del turismo sia in Italia che a livello globale e nonostante le preoccupazioni per il rallentamento economico e l'aumento dei prezzi, il mondo delle case vacanza e degli alloggi in affitto sembra aver ripreso slancio, superando di gran carriera i risultati pre Covid

Airbnb lascia la Cina a causa dei costi elevati e del lockdown