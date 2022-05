Airbnb lascia la Cina a causa dei costi elevati e del lungo lockdown

Tutti i post per gli appartamenti cinesi saranno rimossi entro l'estate. Ora il colosso si concentrerà solo sull'offerta di abitazioni per i cinesi che viaggiano all'estero

Airbnb chiude le sue attività in Cina. Lo riporta Cnbc citando alcune fonti, secondo le quali tutti i post per gli appartamenti cinesi saranno rimossi entro l'estate e il colosso delle case in affitto si concentrerà sull'offerta di abitazioni per i cinesi che viaggiano all'estero. Airbnb manterrà comunque un ufficio a Pechino. La decisione è legata ai costi notevoli e alla complessità di operare in Cina, complicata ulteriormente dalla pandemia. Airbnb aveva iniziato a operare in Cina nel 2016, senza tuttavia riuscire a rendere profittevole l’investimento. Ora l’addio.