Bloomsday 2022, oggi i 100 anni dell'Ulisse di James Joyce

James Joyce è considerato uno degli scrittori più influenti del secolo scorso. Tra le sue opere più importanti c’è senza dubbio Ulisse, uscito nel 1922 e ambientato il 16 giugno 1904 . Una data nel cuore di James Joyce perché quel giorno ebbe il primo appuntamento con Nora Barnacle , che diventerà la donna della sua vita. Il Bloomsday prende il nome da Leopold Bloom , protagonista di Ulisse che quest’anno compie 100 anni dal giorno della sua data di uscita. Questa ricorrenza si celebra a Trieste, città dove Joyce e Nora abitarono dal 1904 al 1915, ma il Bloomsday viene ricordato anche in altre città come Genova.

Le origini del Bloomsday

Per tornare alla prima volta in cui fu indetta tale celebrazioni dobbiamo tornare al 16 giugno 1954, quando un gruppo di scrittori di Dublino organizzò dei festeggiamenti in onore dell’opera Ulisse. In quella giornata, si decise di fare una sorta di pellegrinaggio nei luoghi citati nel libro, oltre a leggere dei passi dello stesso. In Italia, invece, le prime celebrazioni risalgono al 2004 a Trieste, una città entrata nel cuore di James Joyce tanto che gli è stata dedicata una statua con la seguente frase: “La mia anima è a Trieste”. Durante la sua vita nella città friulana, James Joyce insegnò alla Berlitz School e alla Scuola superiore di commercio. Oltre a concludere l’opera Gente di dublino, a Trieste lo scrittore iniziò a pensare a Ulisse, scrivendone i primi tre capitoli.