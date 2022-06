Le buone maniere, Daniel Cuello: "L'importante è fare una scelta"

Un noiosissimo ufficio pieno di piccoli modesti burocrati, il volto meno spaventoso (eppure non meno pericoloso) di una dittatura, è lo scenario in cui si svolge Le buone maniere, ultimo graphic novel di Daniel Cuello pubblicato da Bao Publishing (224 pagine, 21 euro). Persone ordinarie che non uccidono, non imprigionano, non torturano. Cancellano però ogni spazio di libertà applicando la più rigida censura dettata da un vademecum pubblicato dal partito che nessuno riesce a leggere interamente prima che sia aggiornato. Persone ordinarie con un lavoro ordinario, dipendenti pubblici dentro un ufficio pubblico (l'Ufficio 84, che già dal nome manifesta una chiara e voluta eco orwelliana), eppure complici di un regime. Il terzo capitolo di un universo narrativo complesso e articolato arriva dopo Residenza Arcadia e Mercedes, allarga ancora la prospettiva, amplia lo spazio dell’inquadratura, conferma il talento di un narratore unico nel suo genere, capace con dialoghi e regia di far immergere il lettore nel contesto senza quasi mai ricorrere all’uso delle didascalie. Ne abbiamo parlato con l’autore.

Rispetto ai primi due, questo libro sembra coinvolgere più direttamente il lettore, chiamarlo in causa. Dal primo libro, Residenza Arcadia, abbiamo una certa visione, una certa percezione di quali sono i confini, in Mercedes un’altra e in questo ampio ancora di più la visione. Vediamo qualcosa di più e sicuramente vediamo qualche rotella dell’ingranaggio del partito che comincia a girare in verso opposto.

I tuoi libri raccontano di una dittatura e di un partito senza nome che impone la sua egemonia sul popolo. Che distanza c’è tra l’universo narrativo che hai creato e il nostro mondo? Non è che ci sia così tanta differenza. Ovviamente noi non viviamo in dittatura, abbiamo questa fortuna, ma io uso moltissimo della nostra cultura occidentale e semplicemente ci metto un tetto sopra, che è questo partito e questo regime, in modo che tutti i personaggi dei miei libri siano schiacciati da un monolite solido che soffoca i loro desideri, le loro ambizioni.

leggi anche

Survilo, guerra e stalinismo nel graphic novel di Olga Levrenteva

Siamo troppo presi dalle piccole cose, da una macchinetta del caffè che non funziona, per accorgerci di ciò che veramente ci fa male?

Sono importanti entrambe le cose, sia capire cosa non va nel nostro piccolo, poter migliorare banalmente anche una macchinetta del caffè per rendere la quotidianità un po’ più tranquilla, agevole e pacifica, ma è anche importante che non siano le nostre uniche aspirazioni, le uniche distrazioni della nostra vita. Abbiamo un intero pianeta che sta andando in una direzione ed è importante agire, fare qualcosa per evitare che le cose vadano come dicono che andranno.

Davvero viviamo nel passato di un futuro che non arriva mai?

In un certo senso sì. Di certo la mia generazione, ma sono convinto che tutte le generazioni se lo siano dette. Viviamo in un eterno presente, un presente ciclico che ogni tanto viene interrotto. Adesso è stato interrotto da vari eventi sicuramente epocali che ci sono capitati negli ultimi anni. Ma a parte questo, viviamo in un eterno presente in cui lo status quo rimane, sembra non ci sia mai un futuro, mentre in realtà la storia va avanti.