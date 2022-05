Colori invisibili, Sabrina Gabrielli racconta il suo fumetto d'esordio

Come mai hai scelto di raccontare la storia di una ragazza con acromatopsia? Non è di per sé la problematica a caratterizzare la storia. Il tema è più la passione, la perdita della passione, l’apatia. Mi interessavano un po’ più le sensazioni e il senso di straniamento che prova la protagonista rispetto al mondo che vivono le altre persone intorno a lei. Si sente un po’ in disparte e durante il fumetto ci tenevo a mettere in evidenza il suo disagio, come cambia il mondo rispetto alla percezione degli altri, una cosa che ho sottolineato con questa scelta di regia di far cambiare di volta in volta la colorazione delle pagine a seconda del personaggio che osserva la scena. In assenza di un narratore esterno è stato il mio modo di far vedere il sentire dei personaggi.

Ti spaventa l’idea di non poter più vedere i colori?

Sinceramente non è una mia ansia. Quando ho iniziato a fare ricerca per il libro ho scovato Oliver Sacks, che conoscevo per Risvegli, e mi sono letta L’uomo che scambiò sua moglie per il cappello. Lì dentro c’è un racconto di un suo paziente che ha avuto un’esperienza molto simile di Leila, un pittore che dall’oggi al domani, per un trauma, non vede più i colori. Quel brano mi ha fatto riflettere sul nostro rapporto coi colori, a come questo cambi il quotidiano. Il racconto di Sacks si chiude con il protagonista che rifiuta qualsiasi procedura alla sua vista perché aveva capito che stava bene, vedeva cose diverse rispetto agli altri, ma diverso non vuol dire peggiore. Ho letto anche di Harbisson, un artista nato con acromatopsia che cito nel libro, uno che ha scelto di vedere i colori nella sua maniera attraverso un antenna che li converte in suoni.

Eppure Leila in qualche modo riesce a percepire i colori, a modo suo, collegandoli a ricordi ed emozioni. Come ti è venuto in mente il discorso della sinestesia?

La sinestesia mi ha sempre affascinato ed è stata la prima soluzione narrativa che mi ha venuta in mente quando ho pensato a una persona che dall’oggi al domani non vede i colori ma all’improvviso vede qualcosa di colorato davanti a sé. Ho fatto tanta ricerca, anche con un po’ d’ansia: ho cercato di allontanarmi il più possibile dall’'ambito medicale per non infilarmi in cose che non sono di mia competenza.