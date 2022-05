"Sentenza Zidane", il libro di Annibale Gagliani

Dal 26 maggio sarà in libreria "Sentenza Zidane. Empireo e tenebra di un 10 in rivolta" scritto da Annibale Gagliani ed edito da Battaglia edizioni nella collana Aquilone Cosmico. Il libro, come si legge nel comunicato stampa, è "un processo che è anche l’omaggio letterario, intenso e sentito, a un calciatore unico: Zinedine Zidane. Il giudice è l’autore, il caso è quello di uno dei giocatori più eleganti e tormentati della storia, che nel 2022 compirà 50 anni". L'autore nella stesura del racconto si avvale di una serie di testimoni. Alcuni di essi provengono dalla narrazione sportiva vivente: Francesco Repice, Riccardo Cucchi, Bruno Pizzul, Roberto Beccantini e Max Callegari. Altre suggestioni provengono invece da autori del passato del calibro di Albert Camus, Charles Baudelaire, Louis-Ferdinand Céline, Jacques Brel e Caravaggio. Annibale Gagliani in 200 pagine ripercorre i "21 frangenti infernali e paradisiaci della leggenda franco-algerina".

Gagliani torna indietro e ripercorre la storia di Zinedine Zidane partendo dalla prima partita in un campetto dei sobborghi di Marsiglia e giungendo fino alla testata a Marco Materazzi durante i Mondiali del 2006. "Una carriera scintillante, quella del fuoriclasse francoalgerino. Anche da allenatore. A Madrid, infatti, in pochi anni Zidane vince praticamente tutto, e a più riprese. Nel mezzo, la lotta alla talassemia, le accuse di doping, un’esistenza indomita sul tappeto verde e d’esemplare tranquillità fuori dall’arena".

L'autore

Annibale Gagliani nasce a Mesagne, in provincia di Brindisi, nel 1992. È giornalista ma anche docente di Lettere e d’Italiano per stranieri e autore per l’editoria e per il cinema. A dicembre 2021 è stato finalista, con menzione d’onore, al Premio Solinas per la scrittura cinematografica con un lungometraggio sui mondiali del 1982.