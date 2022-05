Chiara Valerio: "I saggi ti spiegano le cose ma sono i romanzi a fartele capire"

La scrittrice firma "Così per sempre", una storia con protagonista Dracula. E durante 'Incipit', la nostra rubrica di libri, dice: "Gli esseri umani tendono a odiare e a disprezzare tutto quello che va oltre il loro orizzonte temporale. È per questo che il vampiro è un nemico: perché coincide con la natura"

Un grande scrittore del Novecento, Giorgio Manganelli, ha scritto una volta che i libri non sono lunghi ma larghi. Con il suo ultimo romanzo, “Così per sempre”, Chiara Valerio ha dato una prova significativa della verità contenuta in quella frase, raccontando una storia intensa e inattesa, che si nutre di una dose sorprendente di riferimenti letterari e scientifici, senza mai soffocarne il ritmo. Il protagonista è il conte Dracula, che quando questo libro comincia si chiama Giacomo Koch e lavora come medico all'ospedale Fatebenefratelli di Roma.